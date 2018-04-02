Перший безпілотник "Пошти Росії" впав незабаром після запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Перша в Росії спроба доставити пошту безпілотником закінчилася невдачею - незабаром після зльоту апарат "Пошти Росії" впав на землю. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника уряду Бурятії, яку опубліковано РИА Новости.
“Апарат запустили за планом, він „встав“, а потім щось пішло не так, і він впав. Постраждалих немає. З’ясовуються причини інциденту”, — сказала вона.
Бурятія була обрана експериментальним майданчиком для першої в Росії спроби доставити поштовий вантаж за допомогою безпілотного літального апарату.
Для запуску БПЛА відвели майданчик в 105-му мікрорайоні Улан-Уде, звідки вантаж повинен був бути доставлений в село Тарбагатай, це за 35 кілометрів від столиці Улан-Уде.
Як повідомляв УНН, в дипломатичній пошті посольства Росії в Аргентині було виявлено майже 400 кг кокаїну. Співробітники місцевої поліції затримали 5 співробітників посольства.