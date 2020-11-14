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Перша булітна серія в сезоні УХЛ принесла “Краматорську” перемогу над “Дніпром”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У рамках 7-го туру чемпіонату Української хокейної ліги “Краматорськ” приймав херсонський “Дніпро”, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.

Перший період команди почали досить обережно, довгий час граючи без особливо гострих і небезпечних моментів. Долю першої закинутої шайби вирішило більшість — “щуки” реалізували перше ж видалення противника зусиллями Іллі Декало.

У другому періоді команди видали справжню гольову перестрілку, змушуючи голкіперів все частіше вступати в гру. По ходу наступних 20 хвилин гри на майданчику розвернувся трилер, де “Краматорськ” тричі відігрувався, а “Дніпро” знову виходив вперед. На влучні кидки від Микити Полухіна, Артема Сурсова і Едуарда Гриня дублем відповів Антон Крисанов. Таким чином на другу перерву команди пішли з рівним рахунком на табло — 3:3.

Третій період “Краматорськ” почав з закинутої шайби — Іван Ципнятов “прошив” Олега Петрова і вперше вивів свою команду вперед в цьому матчі. “Щуки” всі сили кинули в атаку, обрушивши на ворота Михайла Шевчука шквал кидків. Тільки за 7 хвилин до кінця періоду це дало свої плоди — Олексій Зайцев розписався в воротах краматорського клубу і в черговий раз зробив рівними цифри на табло, перевівши матч в овертайм (4:4).

Безгольовий овертайм перейшов в серію післяматчевих кидків, де вирішальними виявилися шайби Сурсова і Гриня, що принесло нелегку перемогу краматорському клубу. Відзначимо, що “щуки” не змогли прошити Шевчука жодного разу з п’яти спроб.

Таким чином, команди розділили 3 очка на користь “Краматорська”, який створив чергову сенсацію в чемпіонаті УХЛ.

Зауважимо, “Краматорськ” набрав 5 очок і посідає 5-й рядок. “Дніпро” із 7-ма очками йде 4-м.

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