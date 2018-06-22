Пентагон погодився розмістити 20 тисяч дітей мігрантів на військових базах США

За словами його джерела в Пентагоні, відповідна домовленість вже досягнута, хоча офіційно про неї поки не оголошувалося. Імовірно, мова йде про бази в штатах Техас і Арканзас.

За даними газети The New York Times з відповідним запитом звернулося міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США. Як зазначає видання, кінцева мета американської адміністрації в даному випадку полягає в тому, щоб створити умови, при яких затримані нелегальні іммігранти можуть перебувати на території США під вартою разом зі своїми дітьми.

У середу президент США Дональд Трамп дав доручення Мін’юсту домогтися зміни судового припису одного з окружних судів штату Каліфорнія таким чином, щоб він дозволяв сім’ям, яких було затримано за незаконний перетин американського кордону, разом перебувати в місцях попереднього ув’язнення до розгляду судом їх справи.