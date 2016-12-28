Пенсійний фонд має стати бездотаційним - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Пенсійний фонд має стати бездотаційним у середньостроковій перспективі. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Пенсійний фонд повинен перестати бути дотаційним, а пенсія повинна бути збільшена", - сказав він.
Він додав, що кроки уряду з підвищення мінімальной зарплати є виправданими.
Нагадаємо, Кабмін вперше за роки існування затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду.