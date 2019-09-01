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Пенс у розмові із Зеленським згадав про Крим

Пенс у розмові із Зеленським згадав про Крим

Київ • УНН

 • 9840 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив, що штати будуть підтримувати Україну з питань безпеки і територіальної цілісності. Про це він сказав після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН.

"Я також хочу сказати, щоб між США та Україною є надзвичайно сильні стосунки. І ми зажди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч із народом України", - сказав Пенс.

За його словами, це почалося ще з 2014 року, з того часу США сильно підтримує територіальну цілість України і народ України.

"Я також хочу сказати, що ми і надалі продовжуватимемо підтримувати народ України, зокрема з питань безпеки та територіальної цілісності, що включає і Крим", - сказав Пенс.

Раніше УНН повідомляв, що віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.

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