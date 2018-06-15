Патрульні у Києві зупинили водія-дипломата напідпитку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував іноземний дипломат з ознаками алкогольного сп’яніння. Щодо нього складено протокол, але зважаючи на те, що водій користується дипломатичними імунітетом, матеріали будуть передані до Міністерства закордонних справ для прийняття рішення. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Департаменту патрульної поліції.
Раніше журналістка Олена Лунькова у Facebook повідомила, що йдеться про "російського консула".
"Патрульні отримали орієнтування, що водій за кермом автомобіля з дипломатичними номерами має ознаки алкогольного сп’яніння. Автомобіль було зупинено. Водій дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту на алкоголь відмовився. Відносно нього складено рапорт. Оскільки водій користується дипломатичними імунітетом, матеріали будуть передані до Міністерства закордонних справ для подальшого прийняття рішення", - розповіли у прес-службі, відповідаючи на запитання, чи мав місце такий інцидент, ймовірно, за участю російського дипломата.
Нагадаємо, торік у липні на Харківському шосе столиці був зупинений автомобіль радника посла РФ, який був за кермом напідпитку. Через наявність дипломатичного імунітету його не було затримано.