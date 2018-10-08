Патріарх Кирило назвав Томос загрозою національній єдності України

"Ми просимо його (Сергія Радонезького - ред.), щоб він молитвами своїми схилив милість до Вселенської православної церкви, щоб примирив ворогуючих, щоб зупинив поширення розколів, особливо там, де розкол несе в собі загрозу для загальнонаціонального життя. Я маю на увазі братську Україну", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 вересня патріарх Варфоломій, здійснюючи Божественну літургію в Церкві св. Фоми в Стамбулі, проголосив, що надіслав усім повідомлення про те, що Україна якомога швидше отримає автокефалію, оскільки має на це право.

На думку предстоятеля Української православної церкви Київського Патріархату Філарета після надання Україні Томосу про автокефалію Московська православна церква (МПЦ) припинить молитовне єднання зі Вселенським патріархом.

В СБУ вважають, що після надання автокефалії Українській Церкві двома основними напрямками російських спецслужб стануть розпалювання міжконфесійної ворожнечі, а також організація впливу для схиляння керівництва України до поступок Росії.