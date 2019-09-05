Пасажир лайнера EasyJet замінив пілота, що не вийшов на роботу

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Пасажир літака авіакомпанії EasyJet, який повинен був вилетіти з Манчестера в іспанське місто Аліканте, замінив пілота, який не вийшов на роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Manchester Evening News.