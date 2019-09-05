Пасажир лайнера EasyJet замінив пілота, що не вийшов на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Пасажир літака авіакомпанії EasyJet, який повинен був вилетіти з Манчестера в іспанське місто Аліканте, замінив пілота, який не вийшов на роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Manchester Evening News.
За даними видання, пасажир Майкл Бредлі, який перебував у відпустці і на цьому рейсі збирався вилетіти в Іспанію, запропонував свої послуги після того, як з'ясувалося, що пілот літака не вийшов на роботу.
Пасажирів сповістили про те, що рейс затримується на невизначений термін вже після того, як вони пройшли реєстрацію. Щоб не чекати в аеропорту кілька годин до подачі резервного борта, Бредлі, який летів з дружиною і дитиною, запропонував авіакомпанії свої послуги.
Він подзвонив на гарячу лінію EasyJet і повідомив, що він працює пілотом і готовий сісти за штурвал літака. Адміністрація авіакомпанії передзвонила йому менш ніж через хвилину і погодилася на його пропозицію.
У EasyJet розповіли, що Бредлі був допущений до польоту після ретельної перевірки. У нього, як уточнили в компанії, були при собі паспорт і ліцензія пілота. Представник авіаперевізника зазначив, що Бредлі, зокрема, дозволили летіти, так як до цього у нього було чотири вихідних.
В авіакомпанії заявили, що цей випадок став винятковим і подякували Бредлі за допомогу.
Нагадаємо, наземний персонал авіакомпанії KLM провів страйк у міжнародному аеропорту Схіпхол в Амстердамі у понеділок, 2 вересня.