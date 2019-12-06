Парламентарі вшанували пам’ять загиблих українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України під час пленарного засідання привітали українських військових з Днем Збройних Сил України та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, передає УНН.
У своєму привітанні голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив:
"Від імені Верховної Ради щиро дякую кожному з вас за ту непросту службу, яку вам доводиться нести, і за готовність до останнього захищати нашу державу та український народ. Ми підтримуватимемо наших захисників і завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав життя у цій боротьбі. Бажаю вам та вашим родинам миру, спокою і злагоди. Нехай кожен, хто сьогодні знаходиться на передовій, повернеться додому живим та неушкодженим. Ви присягались ніколи не зрадити народ України. А народ України ніколи не зрадить вас!"
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначається День Збройних сил України, встановлений постановою ВРУ в 1993 році.