Паралімпійські ігри: спринтерка з Кабо-Верде отримала пропозицію руки та серця

Деталі

На фініші жіночого бігу на 200 метрів в категорії Т11 для слабозорих спортсменів біговій гід Семеду Мануель Ваз де Вейга опустився на одне коліно, щоб попросити руки і серця спортсменки.

Дует щойно фінішував останніми в попередньому забігу і не пройшов у наступний раунд. Але настрою це не зіпсувало.

На відео, випущеному Токійської організацією Паралімпійських ігор, видно, як Семеду посміхається і притискає руки до голови після отримання пропозиції, в той час як інші бігуни і гіди аплодують.

Ваз де Вейга сказав, що, на його думку, стадіон був "кращим місцем", щоб поставити це питання.

"Це її другий дім, - сказав він. - Ми разом 11 років. Так що я подумав, що пора", - додав він.

"У мене немає слів, щоб описати, що я відчуваю. Але я впевнена, що наші батьки зійдуть з розуму від радості", - сказала майбутня наречена.

