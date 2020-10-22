Пандемія: Євросоюз підготував проект реформування ВООЗ

За його даними, текст документа, датований 19 жовтня, був складений урядом Німеччини після консультацій з представниками інших країн-членів ЄС на фоні критики на адресу Китаю за недостатню прозорість запропонованих ВООЗ даних на самому початку пандемії коронавірусу нового типу. У ньому міститься розрахований на кілька місяців “план по усуненню недоліків ВООЗ, пов’язаних з фінансуванням, управлінням та юридичними повноваженнями”.

Пакет заходів передбачає, що ВООЗ вживе необхідних заходів, які дозволять підвищити прозорість механізму відстеження дотримання країнами-членами організації Міжнародних медико-санітарних правил. Ці заходи повинні передбачати забезпечення швидкого обміну між державами-членами інформацією про надзвичайні ситуації в області охорони здоров’я. Більш детального опису необхідних від ВООЗ заходів Reuters не надає.

У документі зазначається, що ЄС визнає за ВООЗ ключову роль в боротьбі з кризами в сфері охорони здоров’я, незважаючи на існуючі недоліки організації. Серед проблем, про які йдеться в документі, ЄС наголошує на відсутності передбачуваного та сталого фінансування організації і недостатню прозорість її роботи в цілому.

Агентство відзначає, що обговорення проекту міністрами охорони здоров’я країн ЄС має відбутися в форматі відеоконференції на наступному тижні. Передбачається, що пізніше він буде представлений на асамблеї ВООЗ, яка відбудеться в середині листопада.

Уряд Німеччини відмовився коментувати зміст документа в розмові з агентством, пославшись на той факт, що остаточний варіант ще не представлений. Коментар ВООЗ Reuters також отримати не вдалося.

Раніше, країни — члени Євросоюзу через сім місяців після початку пандемії захворювання COVID-19 змогли узгодити єдину систему організації транскордонного переміщення людей всередині Шенгену, засновану на загальноєвропейській класифікації санітарної ситуації в усіх країнах Європи.