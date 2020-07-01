Пандемія: у Токіо зафіксували спалах випадків COVID-19, найбільший з часу скасування режиму НС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Число нових випадків зараження коронавірусом у Токіо за минулу добу склало 67 — це найвищий показник з моменту зняття НС в Токіо понад місяць тому. Про це свідчать опубліковані в середу токійською владою дані, передає УНН з посиланням на японське агентство Kyodo.

У вівторок цей показник був на позначці 54, шостий день поспіль кількість нових виявлених випадків зараження тримається на позначці вище 50. Загальна кількість інфікованих у Токіо наблизилася до 6,3 тис. осіб.

Кількість ж випадків зараження у всій країні перевищила позначку в 19,5 тис., сюди входять і пасажири і екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess. Кількість смертей становить 986. Усього в Японії одужали порядку 17,2 тис. осіб, 43 пацієнта залишаються у важкому стані в палатах інтенсивної терапії.

8 квітня в Токіо і прилеглих до нього префектурах Канагава, Сайтама і Тіба, в префектурах Осака і Хего на південному заході головного японського острова Хонсю і в префектурі Фукуока на острові Кюсю був введений режим надзвичайної ситуації. 16 квітня влада розширила його на всю територію країни і потім продовжила до 31 травня. Не чекаючи цього терміну, уряд 14 травня оголосив про дострокове зняття режиму майже по всій країні — в 39 з 47 префектур. Через тиждень влади також прийняла

рішення про скасування обмежувальних заходів в Кіото, Осаці і Хего. З 25 травня режим знятий в останніх префектурах (Токіо, Канагава, Сайтама, Тіба і Хоккайдо).

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