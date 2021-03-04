Отрута проти гризунів: фахівці назвали причину загибелі птахів в Асканії-Новій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Держпродспоживслужба встановила, що птахи в заповіднику "Асканія-Нова" загинули через отруту проти гризунів. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, пише УНН.
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"У зразках патолого-анатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт з групи кумаринів, що застосовується як отрута проти всіх видів гризунів.
Виявлені концентрації є токсикологічно значимими для різних видів птахів та можуть вказувати на можливість їх смертельного отруєння", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Дослідження мертвих птахів, яких виявили 23 лютого, проводив Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя.
Крім птахів також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника.
Зазначається, що бродіфакум виявили у зразках зерна. У пробах води зі ставків Глиняний, Зовнішній, Внутрішній, Круглий та пробі кормової суміші бродіфакуму не виявлено.
Щодо випадку отруєння 218 сірих журавлів, який стався у січні в "Асканії-Новій", дослідження продовжуються.
Нагадаємо
28 лютого, на території Національного природного парку „Нижньодніпровський“ Олешківського району в районі річок Конка та Гнилуша було виявлено тіла 20 лебедів.
У січні цього року на Херсонщині у заповіднику “Асканія-Нова” вимерло 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної Книги України.