Останні шість років спала на підлозі: англійка розповіла, як жила до виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Тридцятидев'ятирічна жителька графства Ессекс виграла 700 тис. фунтів стерлінгів (940 тис. дол) в лотерею, передає УНН з посиланням на mirror.co.uk.
Переможницю звуть Амелія Флек. Вона - матір п'ятьох дітей.
"Ця перемога зробила мене казково щасливою. Адже наша сім'я переживає не найкращі часи", - розповіла вона.
Англійка пояснила, чому фінансове становище їхньої сім'ї залишає бажати кращого.
"Останні шість років я спала на підлозі, тому що в нашій оселі ліжок на всю сім'ю не вистачає. Більш того, мої дітки мають дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, і цей виграш - як Божий дар. Я зможу допомогти їм з лікуванням", - розповіла вона.
Переможниця додала, що витратить виграш на покупку будинку, оплату відпустки і на лікування своїх дітей.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, подружня пара з Хмельницької області через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.
Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.
Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.
Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 293. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".