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Опублікували раритетні фото львівського Собору Святого Юра

Опублікували раритетні фото львівського Собору Святого Юра

Київ • УНН

 • 30431 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Добірку раритетних фото львівського Собору Святого Юра оприлюднив синкел у справах монашества у Львівській архієпархії УГКЦ Юстин Бойко, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Старі фотографії Архикатедрального Собору Святого Юрія у Львові з Narodowe Archiwum Cyfrowe.

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Нагадаємо, раніше видання опублікувало ретрофото на яких видно як на початку ХХ ст. виглядало містечко Городок на Львівщині.

Довідка: Архикатедральний собор святого Юра (давніше катедральна церква святого Юра) у Львові — собор Галицької митрополії УГКЦ, до 1817 при монастирі Чину св. Василія Великого, бароково-рококовий монументальний архітектурний ансамбль з виразними національними рисами (1744–1762), вважався головною святинею українських греко-католиків, до побудови Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

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