ООС: зафіксовано чотири обстріли з позицій бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведеня операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
6 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.