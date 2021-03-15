ООС: упродовж доби бойовики чотири рази відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 15 березня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а неподалік селища Гнутове – з ручного протитанкового гранатомета.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", у передмісті населеного пункту Південне, противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
14 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.