ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції та один раз запускали БПЛА

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили домовленності, досягнуті 22 липня 2020 року в ході засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби, 4 березня, було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Деталі 

Всі порушення було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних обстрілів у бік українських позицій біля Павлополя.

На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
За всіма фактами зафіксованих порушень Українська сторона СЦКК вживала заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

3 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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