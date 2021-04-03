Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,83 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.832400 грн за долар;

32.700300 грн за євро;

0.365090 грн за російський рубль;

38.369700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 2 квітня курс усіх валют не змінився.