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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 листопада встановлені на такому рівні:

27.774256 грн за долар;

31.398796 грн за євро;

0.416930 грн за російський рубль;

35.531059 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 листопада курс валют не змінився.

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