Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.730500 грн за долар;

33.083900 грн за євро;

0.377940 грн за російський рубль;

38.527400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 14 березня курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого - зріс.