Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 15 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.730500 грн за долар;
33.083900 грн за євро;
0.377940 грн за російський рубль;
38.527400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 14 березня курс усіх зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого - зріс.