Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 23 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.687100 грн за долар;
33.007200 грн за євро;
0.370950 грн за російський рубль;
38.303700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 22 березня курс євро зріс, коли інші валюти - впали.