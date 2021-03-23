Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.687100 грн за долар;

33.007200 грн за євро;

0.370950 грн за російський рубль;

38.303700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 22 березня курс євро зріс, коли інші валюти - впали.