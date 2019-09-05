Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На 5 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 вересня встановлені на такому рівні:
25.263457 грн за долар;
27.835277 грн за євро;
0.379900 грн за російський рубль;
30.840703 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 вересня курс євро, рубля і фунта зріс, а долара знизився.