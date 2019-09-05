Официальный курс гривны установлен на уровне 25,26 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 сентября установлены на таком уровне:

25.263457 грн за доллар;

27.835277 грн за евро;

0.379900 грн за российский рубль;

30.840703 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 сентября курс евро, рубля и фунта вырос, а доллара снизился.