Официальный курс гривны установлен на уровне 25,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На 5 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 сентября установлены на таком уровне:
25.263457 грн за доллар;
27.835277 грн за евро;
0.379900 грн за российский рубль;
30.840703 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 сентября курс евро, рубля и фунта вырос, а доллара снизился.