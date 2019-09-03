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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,26 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,26 грн/долар

Київ • УНН

 • 7459 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. На 3 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,26 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 вересня встановлені на такому рівні:

25.263473 грн за долар;

27.708977 грн за євро;

0.379200 грн за російський рубль;

30.509774 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 вересня курс євро і фунту стерлінгів знизився, а долара і рубля зріс.

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