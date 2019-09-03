Официальный курс гривны установлен на уровне 25,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На 3 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 сентября установлены на таком уровне:
25.263473 грн за доллар;
27.708977 грн за евро;
0.379200 грн за российский рубль;
30.509774 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 сентября курс евро и фунта стерлингов снизился, а доллара и рубля вырос.