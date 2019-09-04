Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На 4 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 вересня встановлені на такому рівні:
25,296865 грн за долар;
27,667181 грн за євро;
0,37809 грн за російський рубль;
30,441966 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 вересня курс євро, рубля і фунта знизився, а долара зріс.