Официальный курс гривны установлен на уровне 25,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На 4 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 сентября установлены на таком уровне:
25,296865 грн за доллар;
27,667181 грн за евро;
0,37809 грн за российский рубль;
30,441966 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 3 сентября курс евро, рубля и фунта снизился, а доллара вырос.