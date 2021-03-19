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Один зі штатів Австралії потерпає від найбільшого нашестя мишей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Австралійський штат Новий Південний Уельс постраждав від найгіршої чуми мишей “за останні десятиліття” після урожаю зерна. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Фермери в Новому Південному Уельсі, які виготовляли тюки сіна на зиму, очікують втрати врожаю від мишей.

“Вночі ... земля просто рухається, а тисячі і тисячі мишей просто бігають”, — сказав фермер Рон Мкей.

Бакалійник у Гуларгамбоні, невеликій громаді на північ від Сіднея, сказав, що щовечора вони ловлять від 400 до 500, іноді 600 гризунів. Він витрачав на прибирання близько шести годин щодня, аби позбутися бруду від мишей.

HIDE & SQUEAK: Rodents run wild as the 'worst mouse plague in decades' hits an inland region of New South Wales, Australia. https://t.co/kx6w9HS9hs pic.twitter.com/DFbd3KSi4F

— ABC News (@ABC) March 19, 2021

Нагадаємо

Держспоживслужба пояснила масове знищення "червонокнижних" птахів боротьбою з гризунами.

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