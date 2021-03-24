Один із найкращих: результативна гра українця принесла “Барселоні” розгромну перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий став одним із найкращих баскетболістів матчу чемпіонату Іспанії між “Барселоною” та “Естудіантесом”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Українець вийшов у стартовій п’ятірці і вже у першій 10-хвилинці каталонці з нищівним результатом вирвалися вперед — 33:15. Надалі підопічні Шарунаса Ясікявічюса продовжували домінувати в кожній наступній чверті та святкували впевнений виграш — 98:68.
Доробок Пустового склав 16 очок (5/11 двоочкові, 6/8 штрафні) при 8 підбираннях, передачі, блок-шоті та 4-х втратах за 26:40 хвилини проведені на паркеті.
Примітно, що Пустовий став найкращим у матчі за підбираннями і другим за набраними очками — всього два програв зірковому форварду Міротічу.
Доповнення
“Синьо-гранатові” виграли 23-й раз при 3-х поразках і займає друге місце в іспанській АСВ.