Обвал мосту в Італії: загинули 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У результаті обвалу автомобільного мосту в італійській Генуї загинуло 35 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reppublica.
Також відомо, що 14 осіб постраждали, п’ятеро з них знаходяться у критичному стані.
Нагадаємо, в районі Генуї на півночі Італії в результаті обвалення автомобільного моста загинули вже 22 людини.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих є дитина.
14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії звалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
Як повідомляв УНН, український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.