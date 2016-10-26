Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 70,5 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 жовтня збільшився на 70,5 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 25 жовтня становив 329,1 млн дол., у тому числі у доларах США — 222,9 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 24 жовтня зменшився на 91,51 млн дол.