Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 36,3 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 25 листопада збільшився на 36,3 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 25 листопада становив 166,4 млн дол., у тому числі у доларах США — 150,4 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 24 листопада зменшився на 26,3 млн дол.