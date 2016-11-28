Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 36,3 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 25 листопада становив 166,4 млн дол., у тому числі у доларах США — 150,4 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 24 листопада зменшився на 26,3 млн дол.