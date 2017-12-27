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Обама дав інтерв'ю принцу Гаррі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН.  Барак Обама, 44-й президент США, дав перше після звільнення з посади інтерв'ю онуку королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принцу Гарі Уельському, передає УНН з посиланням на ВВС.

Обама дав інтерв'ю принцу Гаррі

Запис співбесіди відбувся у Торонто ще у вересні, після закінчення президентського терміну Обами, проте був опублікований лише 27 грудня.

Інтерв'ю у 44-го президента США принц взяв для Четвертого каналу радіо ВВС як запрошений ведучий. Програма принца присвячена таким темам, як збройні сили, психічне здоров'я, підліткова злочинність і проблеми зміни клімату.

Зокрема, Барак Обама заявив принцу, що люди у владі мають бути особливо обачними, публікуючи повідомлення в соціальних мережах.

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На його думку, соцмережі спотворюють суспільний дискурс, розуміння людьми складних суспільно-політичних процесів і сприяють поширенню дезінформації. Обама із занепокоєнням казав про майбутнє, в якому відкидають факти, а люди читають і слухають лише те, що підтверджує їх точку зору.

«Одна із загроз інтернету полягає в тому, що люди живуть у різних реальностях», — сказав Обама.

Відповідаючи на питання про відчуття з приводу залишення президентської посади, Обама сказав, що почувався задоволеним своєю роботою, але також занепокоєним всім тим, що не було зроблено.

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"Заклопотаність із приводу того, як країна рухається вперед. Але в цілому було відчуття безтурботності", - сказав Обама.

Відповідаючи на питання про те, які почуття викликала в ньому передача влади Дональда Трампа, Обама сказав, що в першу чергу він думав про свою дружину Мішель і про те, що президентство не змінило теплі і близькі стосунки в родині.

Після запису програми принц Гаррі сам дав інтерв'ю.

"Мені нечасто доводилося брати інтерв'ю, але це було досить цікаво брати інтерв'ю в президента Обами", - сказав принц Гаррі.

The full interview between @BarackObama and Prince Harry is available as a podcast here https://t.co/ar9Vkb0kcY

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 грудня 2017 р.

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