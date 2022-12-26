NYT: Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту підірваного газопроводу "Північний потік"

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За словами співрозмовника, оцінка ремонту труби та відновлення подачі газу починається приблизно з 500 мільйонів доларів. Консультанти з росії також вивчають, як довго пошкоджені труби можуть витримувати вплив солоної води. Втім, порушується питання, чому, якщо росія атакує власні трубопроводи, вона починає їх дорогий ремонт.

Як пише NYT, у 2007 році Шведське агентство оборонних досліджень попереджало про ризики, зокрема про вразливість газопроводу "навіть до найпростішої форми диверсії". Зокрема, дослідники висловили припущення, що "для встановлення вибухового пристрою достатньо одного водолаза". Сьогодні шведська влада, яка веде кримінальне розслідування, дійшла висновку, що відповідальність за вересневий вибух, швидше за все, несе держава. Офіційні особи та експерти припускають, що вибухівку, ймовірно, скинули з кораблів або заклали на морське дно за допомогою підводних човнів або водолазів.

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Видання зазначає, що Балтійське море є "гігантським кладовищем" боєприпасів та хімічної зброї, які не вибухнули, після світових воєн. Експедиції з усунення цих перешкод є звичайним явищем, а у кількох країнах уздовж Балтики, включаючи росію, є водолазні групи, які спеціалізуються на операціях на морському дні. Крім цього, повідомили колишні військові, країна-агресор має порт уздовж Балтійського моря та невеликі тихі підводні човни, які можуть рухатися непоміченими.

Багато європейських урядів і експерти бачать Москву як найімовірнішого диверсанта, проте вибух "зовсім не приносить користі" москві, пише NYT. Журналісти зазначають, що кремль зобов'язаний надалі сплачувати Україні транзитні збори та не може обіцяти Німеччині дешевий газ, щоб "відірвати її від європейських союзників". З іншого боку, додають вони, цей саботаж гарантує, що ціни на блакитне паливо будуть "незручно високими" для європейців до весни, що може створити стимул для країн ЄС підштовхнути Україну до переговорів.

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"Той факт, що одна з труб "Північного потоку-2" залишається недоторканою, також означає, що в умовах енергетичної кризи Німеччина може змінити курс і дозволити цій трубі почати перекачування газу. Саботування "Північного потоку" також створює невизначеність щодо того, яка інша інфраструктура може бути атакована. Окрім пошкодження трубопроводу, вибух був небезпечно близький до пошкодження кабелю, що транспортує електроенергію зі Швеції до Польщі", - зауважує видання.

Нагадаємо

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що рішення про продовження ремонту підводних газопроводів "Північний потік", пошкоджених внаслідок вибухів у вересні, поки що не прийнято