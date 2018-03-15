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Новий голова НБУ завтра презентує стратегію на найближчу перспективу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій завтра презентуватиме стратегію на найближчу та середньострокову перспективу. Про це він заявив під час виступу в НБУ, передає УНН.

"Ми завтра публічно будемо презентувати нашу стратегію на найближчу перспективу, на середньострокову перспективу", - повідомив Смолій.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України.

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