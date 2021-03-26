Незадекларована ділянка в окупованому Криму: Тупицький не прийшов до суду на розгляд протоколів НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Відсторонений голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з’явився сьогодні на розгляд протоколів, складених НАЗК щодо нього. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
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“Сьогодні, 26 березня, о 10:00 мало відбутися засідання Голосіївського районного суду в місті Києві щодо Олександра Тупицького. Суддя мала розглянути два протоколи, складені НАЗК у лютому цього року”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що протоколи стосувалися дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ щодо е-декларування та недекларування ділянки в АР Крим.
“Однак, Олександр Тупицький не з’явився на засідання. Отже, суд не зміг розглянути справу, адже КУпАП передбачає, що справа може бути розглянута лише за участі обвинуваченого”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного Суду України (КСУ), колишнього Голови КСУ Олександра Тупицького. Суддя мав конфлікт інтересів через незадекларовану ділянку в тимчасово окупованому Криму.