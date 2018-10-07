Непристебнутий водій в Нігерії повинен пройти перевірку психічного здоров'я - Недригайло

"... ПДР в Україні змінпилося. Обурюється народ... 850 гривень за ремінь непристебнутий тобто 1/5 мінімальної зарплати (4200 грн) середнього українця. Я в Нігерії живу. А це улюблена країна наших співвітчизників для показника "рівня нижче нікуди". Так ось. Мінімальна зарплата - 18000 найра (50 дол.), а штраф за ремінь - 10000, більше половини ... І за розмову по мобільному -теж 10000 ... Але і це не все. Тебе тут за таке відправляють в госпіталь на перевірку твого психічного здоров'я (який же нормальний чоловік непристебнутий може їздити ???), машину постав на штрашмайданчик ... Якщо поліцейський не впевнений в твоїй адекватності, то права у тебе теж конфіскують .... Нігерія ... Ось так тут у нас ... "- написала вона.



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Як повідомляв УНН, 27 вересня в Україні вступили в силу нові правила паркування. За що автомобіль можуть відвезти на майданчик і як отримати знижку на штраф.



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