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"Найабсурдніші прогнози": Маск розкритикував медведєва

"Найабсурдніші прогнози": Маск розкритикував медведєва

Київ • УНН

 • 409525 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ілон Маск відреагував на серію постів в Twitter дмитра медведєва, назвавши їх "найабсурднішими прогнозами", пише УНН.

Цитата

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, які також демонструють разючу відсутність поінформованості про прогрес штучного інтелекту та сталої енергетики", - написав Маск в Twitter.

Що передувало

медведєв поділився своїми "прогнозами" на наступні 12 місяців у Twitter, що викликало численні глузування.

Поплічник путіна почав з того, що заявив, що "ціна на нафту зросте до 150 доларів за барель, а ціна на газ перевищить 5000 доларів за 1000 кубометрів", перш ніж заявити, що "ЄС звалиться після повернення Великої Британії, а євро вийде з ужитку".

"Польща та Угорщина займуть західні області України, як було раніше", - додав він.

Також на його думку у США станеться "громадянська війна, виокремлення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави, створення союзної держави Техасу і Мексики".

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