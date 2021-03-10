Наставник Льов покине збірну Німеччини: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. За інформацією у Twitter збірної Німеччини стало відомо, що наставник команди Йоахім Льов покине свій пост після чемпіонату Європи з футболу цього літа, передає УНН.
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“Я роблю цей крок усвідомлено, сповнений гордості і величезної подяки, але в той же час залишаюся дуже мотивованим, коли справа стосується майбутнього чемпіонату Європи”, — заявив Льов.
Довідка
61-річний фахівець працював зі збірною з 2006 року. Під його орудою “Бундестім” виграла ЧС-2014 і Кубок Конфедерацій-2017, стала срібним призером Євро-2008 і брала “бронзу” ЧС-2010, ЧЄ-2012 і 2016.
Нагадаємо
Льов похвалив Шевченка за проведену роботу на чолі збірної України.