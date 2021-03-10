Наставник Льов покине збірну Німеччини: відомі деталі

Цитата

“Я роблю цей крок усвідомлено, сповнений гордості і величезної подяки, але в той же час залишаюся дуже мотивованим, коли справа стосується майбутнього чемпіонату Європи”, — заявив Льов.

Довідка

61-річний фахівець працював зі збірною з 2006 року. Під його орудою “Бундестім” виграла ЧС-2014 і Кубок Конфедерацій-2017, стала срібним призером Євро-2008 і брала “бронзу” ЧС-2010, ЧЄ-2012 і 2016.

Нагадаємо

Льов похвалив Шевченка за проведену роботу на чолі збірної України.