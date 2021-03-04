Нардеп: проблеми в аграрному секторі – це профнепридатний уряд і міністр

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"Перший пункт проблем АПК – це профнепридатний уряд. А друге – рік роботи уряду Шмигаля без жодної затвердженої програми. Немає жодної стратегії в кожній галузі. (…) А аграрна галузь – ключова, найфундаментальніша галузь. Тому що в нас аграрна країна, і ми могли б мати з цього величезні прибутки. Але, на жаль, філософія господарювання Міністерства аграрної політики настільки недолуга у цьому напрямку, що просто доводиться зубами вигризати найменші преференції для малого та середнього фермерства", - розповів Євтушок.

Деталі

Нардеп вважає, що міністр аграрної політики як менеджер повинен моделювати стратегію розвитку, але у зв’язку з його пасивністю та профнепридатністю ніяких змін не відбувається.

"Міністр — це менеджер, який повинен артикулювати та моделювати стратегію розвитку галузі. Про аграрну галузь має бути чітка позиція. Не та, яка нав’язана ззовні якимись фінансовими групами. А міністр повинен сконцентруватись на економічно-аграрному націоналізмі на користь кожному громадянину", - підкреслив нардеп.

Він також зазначив, що проблема низької ефективності Мінагрополітики полягає в тому, що міністру не вистачає авторитетності.

"Він не може пояснити всьому уряду і владі, що потрібно аграрному сектору. Якщо замінити менеджера на такого, який своїм прикладом доведе, як можна ефективно працювати, то за 2-3 роки можна вивести аграрний сектор країни з кризи", - підсумував депутат.

Доповнення

Відзначимо, Міністерство економіки Ігоря Петрашка та відновлене Мінагрополітики Романа Лещенка не можуть поділити Держпродспоживслужбу. Щобільше, на думку експертів, пасивність Лещенка у цій ситуації сигналізує про окремі кулуарні домовленості, непрофесіоналізм або не бажання брати на себе відповідальність за складну проблему.

Нагадаємо, нардепи аграрного комітету виступають за повернення відновленому Мінагрополітики всіх доліквідаційних функцій та державних підприємств, зокрема й Держпродспоживслужби.

Довідково

У 2019 році Мінагрополітики з’єднали з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте у грудні 2020 року Кабмін затвердив його відновлення. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка.