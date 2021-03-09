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Нападник "ПСЖ" Неймар пропустить поєдинок Ліги чемпіонів із "Барселоною"

Київ • УНН

 • 17878 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Один із найдорожчих футболістів планети — форвард “ПСЖ” Неймар, пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти “Барселони”, інформує УНН з посиланням на сайт парижан.

Деталі

Бразилець продовжить займатися в індивідуальному порядку. У найближчі дні клуб повідомить нові подробиці щодо його стану. Тому гру із "Барселоною", яка пройде 10-го березня в Парижі, він пропустить.

Також джерело зазначає, що Хуан Бернат все ще відновлюється, а Мойзе Кін знаходиться на самоізоляції через коронавірус. Участі у грі обидва виконавці не візьмуть.

Доповнення

Неймар отримав травму в матчі 1/32 Кубка Франції з "Каном" (1:0), який відбувся 11 лютого.

Нагадаємо

Хет-трик Мбаппе приніс "ПСЖ" перемогу над "Барселоною" у першій грі між командами. 

Українські Національні Новини

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