Нафта Brent торгується вище 46 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку зросли в ціні до 46,82 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:12, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,95%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 45,53 долара за барель, додавши 0,66%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.
У Росії раніше заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.