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На зустрічі з Кличком австрійський спортсмен похвалив Київ за зразкову організацію марафону

На зустрічі з Кличком австрійський спортсмен похвалив Київ за зразкову організацію марафону

Київ • УНН

 • 6045 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з австрійським спортсменом з інвалідністю Еріхом Артнером, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Вчора в нашому місті відбувся марафон, в якому брали участь бігуни з усієї країни, багато киян, багато іноземців. У забігу також подолав дистанцію спортсмен, у якого немає ніг. Спортсмен, який довів, якщо є воля, цілеспрямованість і сила духу — людина може досягти вражаючих результатів”, — відзначив мер.

Еріх Артнер втратив обидві ноги майже 30 років тому, але, пройшовши курс реабілітації, продовжує займатися спортом, як і до хвороби.

“Еріх двічі подолав дистанцію Ironman. Не кожен здоровий спортсмен здатен на таке. Еріх власним прикладом показує, що нічого неможливого в житті немає”, — розповів журналістам після зустрічі Віталій Кличко.

У свою чергу спортсмен поділився враженнями про Київ.

“Дуже сподобався Київ. Це казкове місто. Організація марафону була на найвищому рівні, мені є із чим порівнювати, бо я брав участь у марафонах в Берліні, Афінах, у Відні. Своїм результатом я, в принципі, задоволений, завжди треба прагнути чогось більшого”, — розповів спортсмен.

Найголовніше, за його словами, розуміти, що навіть після травми життя продовжується.

“Інвалідність — це не кінець. Це початок іншого етапу на життєвому шляху. Потрібно багато чого змінити, багато чого відкоригувати. Це просто новий початок, новий виклик від життя”, — відзначив Артнер.

Мер столиці подарував Еріху Артнеру боксерські рукавички зі своїм автографом, як символ того, що за свою мрію і свою мету треба боротися кожного дня.

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