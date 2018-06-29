На Житомирщині з водойми дістали тіло загиблого чоловіка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Тіло загиблого чоловіка дістали з водойми на Житомирщині, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Про те, що необхідна допомога по вилученню з водойми тіла людини, рятувальників повідомили вчора близько 15:10.
Коли розрахунок прибув на місце, з'ясувалося, що загиблий знаходиться в 30 метрах від берега. На човні бійці ДСНС підпливли до тіла та, обв'язавши його рятувальною мотузкою, доправили до берега.
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Нагадаємо, у Миколаєві 14-річна дівчинка стрибнула з пірсу для швартування яхт і потонула.
Також УНН повідомляв, що на пляжі у Херсоні врятували жінку, яка тонула. Коли її дістали з води, жінка була вже без ознак життя. Однак після проведення серцево-легеневої реанімації, вона повернулася до життя.