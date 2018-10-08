На Житомирщині водій на мопеді потрапив під комбайн

Подія сталася 7 жовтня у селі Сокільча Попільнянського району.

"Попередньо, 26-річний місцевий житель, рухаючись мопедом Mustang, не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з комбайном John Deere, що рухався у зустрічному напрямку, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель", – повідомили у поліції.

У результаті водія мопеда із травмами госпіталізували. Наразі триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, у Тернопільській області сміттєвоз смертельно травмував водія.