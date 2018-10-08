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На Житомирщині поліцейські вилучили наркотиків на два мільйони гривень

На Житомирщині поліцейські вилучили наркотиків на два мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Оперативники кримінальної поліції Бердичівського відділу викрили 27-річного молодика у вирощуванні та зберіганні рослин конопель у великих обсягах. Парубок облаштував у важкодоступній місцині спеціальний сховок-сушильню та спорудив дерев’яний міні-будинок. Загалом поліцейські вилучили майже 500 кг висушених та зелених рослин коноплі. Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько двох мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції. 

Бердичівського "наркоплантатора" поліцейські викрили, перевіряючи наявну інформацію про підозрілий курінь, облаштований між двома селами у районі та можливе зберігання у ньому наркотичної сировини.

"Одразу складно помітити невеличку будівлю неподалік поля між селами Кикишівкою та Маркушами, оскільки вона передбачливо була споруджена у заростях подалі від чужих очей. Під час перевірки оперативники застали усередині чоловіка 27-річного місцевого жителя, і виявили під накриттям значні запаси сухого зілля, подібного до коноплі", - розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

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Як з’ясувалось, чоловік зібрав нарковмісні рослини на полі, з ділянки, яку сам обрав, засіяв коноплею та доглядав упродовж літа. На вказаному місці поліцейські й дійсно виявили сліди від свіжезрізаних рослин, а також ще з десяток добротних, у зріст людини, конопляних кущів.

За словами "наркоплантатора", запаси він робив для себе, адже страждає від пагубного потягу до вживання марихуани. Курінь, куди навідувався і де облаштував сушку для виплеканих рослин, спорудив самотужки й ніяк не сподівався бути викритим.

"Загалом зі сховку були вилучені майже 500 кг висушених та зелених рослин коноплі, а також її насіння. За цінами "чорного" ринку вартість наркотичної сировини становить близько 2 мільйонів гривень. Окрім того, з куреня вилучені рушниця з набоями та кастет", - повідомила Ольга Зінченко.

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Нині слідчими підготовлено подання до суду для проведення експертного дослідження вилученого.

Поліція продовжує розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію.

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області виявили наркотики на понад 4,5 млн гривень.

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