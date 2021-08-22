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На Закарпатті в лісі розшукували 83-річного грибника

На Закарпатті в лісі розшукували 83-річного грибника

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Мукачівському районі на Закарпатті заблукав 83-річний місцевий житель. Як інформують УНН в ДСНС, чоловіка знайшли і ввечері доставили додому. 

Деталі

Так сьогодні, 22 серпня, о 18:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві поблизу села Нижній Коропець Мукачівського району заблукав місцевий мешканець.

На сполох забила дружина заблукалого, до якої зателефонував її 83-річний чоловік та повідомив, що під час збору грибів втратив орієнтири.

На пошуки негайно вирушили гірські рятувальники Мукачева, волонтери, нацгвардійці та поліцейські. О 21:03 рятувальники знайшли чоловіка та доставили до його автівки.Стан здоров'я грибника - задовільний.

Нагадаємо

Під час підйому групою туристів на Говерлу поблизу смт Ворохта зник хлопчик 2015 року народження, якого згодом знайшли цілим і неушкодженим.

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