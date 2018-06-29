На сьогодні у ПГС є більше 11 млрд кубометрів газу

"На сьогоднішній день у газосховищах України зберігається більше 11 млрд кубометрів. У нинішньому сезоні в рамках підготовки до опалювального сезону закачано 3,5 млрд кубометрів", - повідомив Білявський.

За словами Білявського, щодоби закачується більше 50 млн кубометрів. Режими закачування аналогічні минулорічним.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України під час зустрічі у Вашингтоні зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном закликав ввести санкції проти компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку-2".

Також голова ВР наголосив, що цей проект є не економічним, а політичним, мета якого — “розв’язати собі руки в Україні і впливати на політику урядів Європи” через залежність від поставок газу.