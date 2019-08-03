На пляжі в Каліфорнії впала скеля, загинули три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Щонайменше три людини загинули при обваленні скелі на пляжі в штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За даними агентства, одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми.
Район пляжу, розташованого на північ від міста Сан-Дієго, де стався інцидент, в даний час закритий для відвідування. Інформації про причини обвалення поки немає.
Нагадаємо, в Одесі біля центрального пляжу стався зсув грунту.