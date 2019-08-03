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На пляжі в Каліфорнії впала скеля, загинули три людини

На пляжі в Каліфорнії впала скеля, загинули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Щонайменше три людини загинули при обваленні скелі на пляжі в штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, одна жінка загинула на місці, ще двоє людей померли в лікарні. Четвертий потерпілий отримав незначні травми.

Район пляжу, розташованого на північ від міста Сан-Дієго, де стався інцидент, в даний час закритий для відвідування. Інформації про причини обвалення поки немає.

Нагадаємо, в Одесі біля центрального пляжу стався зсув грунту.

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